«Когда встал в 9:55, а завтрак заканчивается в 10:00». Туктамышева показала видео с отдыха
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала забавное видео с отдыха на Мальдивах.
«Когда встал в 9:55, а завтрак заканчивается в 10:00», — написала спортсменка.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
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