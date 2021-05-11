Татьяна Тарасова — о трагедии в Казани: больно, страшно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своём «инстаграме» отреагировала на трагедию, случившуюся сегодня, 11 мая, в одной из школ Казани.

«Какая беда в Казани. В мирное время гибнут люди, дети. Больно, страшно… Мои глубокие соболезнования всем родным!» — написала Тарасова.

Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». 12 мая в Республике Татарстан объявили днём траура.