Александр Энберт анонсировал «кое-что интересное» с Евгенией Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт напомнил о шоу, в котором, помимо него, примет участие двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева. Ранее сообщалось, что Медведева, Энберт и другие фигуристы примут участие в шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», премьера которого состоится в Сочи 9 июля.
«Опять на льду… И посмотрите, с кем я на льду: Евгения Медведева! В Сочи покажем вам кое-что очень интересное», — рассказал Энберт в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/aleksandr_enbert/
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
- 12 мая 2021
-
12:03
-
10:58
-
08:26
- 11 мая 2021
-
20:17
-
19:44
-
17:54
-
16:28
-
16:11
-
15:32
-
15:06
-
14:33
-
14:24
-
13:50
-
12:54
-
12:03
-
11:39
-
11:30
-
11:00
-
10:10
-
09:00
-
08:39
-
08:26
-
08:15
- 10 мая 2021
-
22:08
-
19:57
-
15:22
-
14:59
-
14:03
-
13:23
-
12:33
-
11:30
-
10:57
-
09:16
-
09:00
-
08:51