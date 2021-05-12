Александр Энберт анонсировал «кое-что интересное» с Евгенией Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт напомнил о шоу, в котором, помимо него, примет участие двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева. Ранее сообщалось, что Медведева, Энберт и другие фигуристы примут участие в шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», премьера которого состоится в Сочи 9 июля.

«Опять на льду… И посмотрите, с кем я на льду: Евгения Медведева! В Сочи покажем вам кое-что очень интересное», — рассказал Энберт в «сториз» своего «инстаграма».

Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха «Анна Каренина»

Фото: https://www.instagram.com/aleksandr_enbert/

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.