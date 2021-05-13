Екатерина Боброва рассказала 10 фактов о себе

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва назвала 10 фактов о себе.



«Я практически каждый день делюсь своими мыслями, иногда переживаниями, иногда историями. Сегодня давайте познакомимся ещё ближе, а заодно проверим, как вы читаете мои посты.



10 фактов обо мне:



1. Меня однажды потеряли в детском саду.

2. Обожаю вкусно поесть.

3. Однажды я сдавала допинг 5 часов.

4. Потеряла 9 наручных часов за свою жизнь.

5. Притворялась больной, чтобы не ходить в школу.

6. Один раз на соревнованиях забыла коньки на тренировку.

7. Целовалась с девушкой.

8. Взяла машину напрокат и заправила не дизелем, а бензином (тогда вообще не знала, что есть ещё какое-то топливо).

9. В школе из магазина канцтоваров своровала ручку.

10. Обожаю американские гонки.



P. S. Два факта — ложь. Угадайте какие? Пишите в комментариях», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.