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Екатерина Боброва рассказала 10 фактов о себе

Екатерина Боброва рассказала 10 фактов о себе
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва назвала 10 фактов о себе.

«Я практически каждый день делюсь своими мыслями, иногда переживаниями, иногда историями. Сегодня давайте познакомимся ещё ближе, а заодно проверим, как вы читаете мои посты.

10 фактов обо мне:

1. Меня однажды потеряли в детском саду.
2. Обожаю вкусно поесть.
3. Однажды я сдавала допинг 5 часов.
4. Потеряла 9 наручных часов за свою жизнь.
5. Притворялась больной, чтобы не ходить в школу.
6. Один раз на соревнованиях забыла коньки на тренировку.
7. Целовалась с девушкой.
8. Взяла машину напрокат и заправила не дизелем, а бензином (тогда вообще не знала, что есть ещё какое-то топливо).
9. В школе из магазина канцтоваров своровала ручку.
10. Обожаю американские гонки.

P. S. Два факта — ложь. Угадайте какие? Пишите в комментариях», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.

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