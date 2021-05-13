Слуцкая — о женском одиночном катании: японок списала, да. На Кихиру неинтересно смотреть

Серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась мнением о раскладе сил в фигурном катании.
«Радует то, что мы на лидирующих позициях. К сожалению или к счастью, я не знаю, сейчас совершенно, полностью отсутствует конкуренция извне. Уж в женском одиночном катании — это точно. В парах там китайцы где-то ещё рыпаются немножко. В мальчишках конкуренция сильная со стороны американцев, японцев. В танцах мы тоже лидеры пока. Но у девчонок, слава богу, вообще никого нет.
Японок списала, да. На сегодняшний день, как бы я ни восхищалась той же Рикой Кихирой, которая действительно достойна с нами соревноваться, она не может справиться со своей психологической ситуацией, и вместо того, чтобы выступать, причём с её прекрасным катанием, классными программами, обалденные программы у неё в этом году, на неё смотреть стало просто неинтересно», — сказала Слуцкая на канале "TV Губерния".
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