Оксана Баюл — хореографу группы Тутберидзе: ты смеёшься над фигуристами. Ужас

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на комментарий хореографа Алексея Железнякова, работающего в группе Этери Тутберидзе. Железняков прокомментировал пост о поведении тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова из группы Этери Тутберидзе во время семинара и мастер-класса в Мексике. Мексиканская фигуристка рассказала, что во время занятия тренеров многое раздражало, и они выгоняли детей со льда.
В комментарии Железняков написал: «И смешно, и печально».
Баюл обратилась к Алексею со следующим сообщением: «Всё ему смех, да смех. Железняков, а почему тебе смешно? Потому что детей выгоняли с тренировок? Я, как любой профессионал, понимаю, что ты смеёшься над фигуристами. Вот и надо называть вещи своими именами. Надо в таких случаях просто сказать: «Это за гранью добра, это зло». А не повторять чужие глупости, не надувать важно щёки и не изображать из себя великого посвящённого, знающего, что там, «за гранью добра и зла». Ужас», — написала Баюл в своём «инстаграме».
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