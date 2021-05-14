Владимир Морозов: теперь я официально дайвер

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивных парах с Евгенией Тарасовой, поделился в своём «инстаграме» новым видео. На нём фигурист, улетевший на Мальдивы в отпуск, плавает с аквалангом на глубине 18 метров.
«Сдали экзамен для погружений на 18 метров, теперь официально дайвер», — подписал видео спортсмен.
Подписчики прокомментировали событие следующим образом: «Круть», «Молодец, круто», «Ожерелье Марии искали?», «Фигурный дайвер».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Владимира Морозова.
Владимир Морозов вместе с Евгенией Тарасовой являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными (2018, 2019) и бронзовыми (2017) призёрами чемпионата мира, двукратными чемпионами Европы (2017, 2018).
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