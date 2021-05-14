Роднина — о Загитовой и Медведевой: сборная — это не элитный клуб, а результат

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.

«Сборная определяется по результатам предыдущего сезона. Какие могут быть вопросы? Сборная — это не элитный клуб, сборная — это результат.

Завершение карьеры? Это решать спортсменкам и тренерам», — рассказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, что и Загитова, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, и Медведева не выступали в сезоне-2020/2021.