Татьяна Тарасова поделилась самыми яркими событиями прошедшего сезона

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своём «инстаграме» поделилась фотографиями самых ярких моментов сезона.

«Подходит к концу сезон 20-21. Трудный для всех. Несмотря на многочисленные ограничения, нам удалось провести практически полноценный сезон. Вспомним самые яркие события. Одно из них — проект „Ледниковый период“. Спасибо Илье Авербуху и всем-всем, кто участвовал и готовил его», — подписала фото Тарасова.

Подписчики прокомментировали пост следующим образом.

«Год терпения и надежды, год восторга и восхищения».

«Ваш Ледниковый период радует, удивляет, вдохновляет. Какой огромный труд за этим стоит всех участников, можно только догадываться, но когда смотришь — всё легко, изящно, свободно».

«Такие фотки классные».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Татьяны Тарасовой.