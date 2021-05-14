Губерниев отреагировал на непопадание Загитовой и Медведевой в состав сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон.

«Итак, произошло то, что, наверное, и должно было произойти. И Алина Загитова, и Евгения Медведева не включены ни в основной, ни даже в резервный список сборной по фигурному катанию, которая будет вести подготовку к Олимпийским играм в Пекине. А они уже совсем скоро, меньше чем через год. Всё это назревало, уважаемые друзья. Спортсмены до самого последнего момента тянут с объявлениями об окончании своих спортивных карьер. Конечно, это связано с условиями финансирования, и не только с федеральными, но ещё и местными.



Но то, что де-факто Алина Загитова… Она даже у нас в эфире оговаривалась, что завершила свою активную спортивную карьеру, это совершенно точно. Но в любом случае впереди участие в шоу, телевидение. Понятно, чем Загитова будет впереди заниматься. Я, кстати, по-прежнему рассчитываю, что у нас с Загитовой будет масштабный телевизионный проект.

Что касается Евгении Медведевой, которая сезон пропускала из-за травмы, я не сомневаюсь, что и Женя найдёт себя в ледовых шоу и на телевидении. В общем, масса нюансов, которые способствуют, чтобы девчонки на небосклоне шоу-бизнеса и спорта были по-прежнему в обойме.



Что касается расстановки сил, то в фигурном катании огромная конкуренция. Молодёжь подпирает, три наших призёра блистательных совершенно. Состав сборной совершенно фантастический, и основной, и резервный. Будем желать удачи всем, кто будет готовиться к Олимпийским играм. У нас фантастическая школа и выдающиеся спортсменки. Предположить, что по своим методикам, вдруг найдя спонсоров, Загитова и Медведева начнут подготовку к Олимпиаде и последующим сезонам… Я думаю, это маловероятно. Решение назревало", — сказал Губерниев на видео в его телеграм-канале.