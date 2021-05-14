«Несите валидол!» Подписчики оценили фото босой Алины Загитовой в чёрном комбинезоне

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Алина позирует, сидя на стуле. Спортсменка одета в чёрный комбинезон, на её ногах нет обуви.
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Подписчики восхитились красотой 18-летней девушки. Ранее стало известно, что Загитова, приостановившая карьеру в декабре 2019 года, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.
avonidaa: Неземная красота!
lilac.fantasy: Ничего себе, красотка!
sushchinina: Алиночка, вы красивы в любом образе и одежде! Просто чистая эстетика!
moncubus: Радость, гордость и красота в одной хрупкой девушке
ekat_vera: С каждым днем все краше и краше!
aprilforme2: Несите валидол!
artem.shipov: Lady in black
ninafakhuretdinova: Невозможно глаз отвести от этой красоты!
yanchik_an: Это просто Голливуд, мировая звезда.
abdrashitov643: Нельзя быть на свете красивой такой.
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