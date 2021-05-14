«Несите валидол!» Подписчики оценили фото босой Алины Загитовой в чёрном комбинезоне

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Алина позирует, сидя на стуле. Спортсменка одета в чёрный комбинезон, на её ногах нет обуви.

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились красотой 18-летней девушки. Ранее стало известно, что Загитова, приостановившая карьеру в декабре 2019 года, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.

avonidaa: Неземная красота!



lilac.fantasy: Ничего себе, красотка!

sushchinina: Алиночка, вы красивы в любом образе и одежде! Просто чистая эстетика!



moncubus: Радость, гордость и красота в одной хрупкой девушке



ekat_vera: С каждым днем все краше и краше!



aprilforme2: Несите валидол!



artem.shipov: Lady in black

ninafakhuretdinova: Невозможно глаз отвести от этой красоты!



yanchik_an: Это просто Голливуд, мировая звезда.



abdrashitov643: Нельзя быть на свете красивой такой.