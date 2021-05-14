Андрей Мозалёв: без своевременной операции продолжить карьеру было невозможно

Чемпион мира среди юниоров 2020 года российский фигурист Андрей Мозалёв не стал связывать результаты первого взрослого сезона с травмой ноги, из-за которой после финала Кубка России перенёс операцию.

«Не стал бы акцентировать внимание на травме. Коль выходишь на соревнования, показывай достойный прокат и соответствующий результат.

Без своевременной операции продолжить карьеру было невозможно. На полторы недели выбыл из тренировочного процесса. Вообще ничего не делал, лежал дома на диване. Потом разрешили понемногу нагружать ногу в тренажёрном зале, заниматься общефизической подготовкой. Только через две с половиной недели после операции вышел на лёд.

Как оцениваю минувший сезон в целом? Прежде всего, окончательно распрощался с юниорскими турнирами и перешёл на взрослый уровень. По ходу сезона старался и в короткой, и в произвольной программах исполнять два разных четверных прыжка. Получалось не всегда, но при удачных прокатах конкурировал с лидерами российской сборной.

Меня конкуренция только подстегивает. И всегда так было. Соперники заставляют лучше работать на тренировках и показывать свой максимум на соревнованиях. Надеюсь, что и я подстёгиваю их», — приводит слова Мозалёва РИА «Новости».

Мозалёв вошёл в основной состав сборной России на олимпийский сезон. Напомним, что на юниорском ЧМ-2020 Мозалёв обыграл серебряного призёра взрослого ЧМ-2021 японца Юму Кагияму.