Плющенко поработал с сыном над техникой прыжков. Видео

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, разместил на своей странице в «Инстаграме» новое видео, на котором демонстрируется его тренировка под руководством отца над техникой прыжков.
«На весенних сборах», — подписал видеозапись Саша.
Плющенко поработал с сыном над техникой прыжков:
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при, 10-кратный чемпион России.
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