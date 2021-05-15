Американский журналист — о Загитовой и Медведевой: конец карьеры двух великих фигуристок

Американский журналист Филипп Херш высказался о непопадании олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в сборную России на сезон-2021/2022.



«Ave atque vale. В России явно перестали делать ставку на Алину Загитову и Евгению Медведеву, занявших два первых места в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2018 года. Ни одна из них не выступает с 2019 года, и никого из них не включили в национальную команду на сезон-2021/2022.



Ни в коем случае не имею в виду, что выбор был несправедливым или необоснованным. Россия может позволять себе принимать любые решения из-за огромного количества талантов в стране.



Просто отмечу очевидный конец соревновательной карьеры двух великих фигуристок: одной — с олимпийским золотом и титулом чемпионки мира, другой — с двумя титулами чемпионатов мира и олимпийским серебром», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».

«Не вижу ничего критичного». Радионова — о непопадании Загитовой и Медведевой в сборную