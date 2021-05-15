«Не вижу ничего критичного». Радионова — о непопадании Загитовой и Медведевой в сборную

Бывшая российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась мнением о непопадании олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в сборную России на сезон-2021/2022.
«Не вижу ничего критичного в этом. У нас большая конкуренция в женском одиночном катании, нужно каждый сезон подтверждать своё положение результатами, ведь это спорт. Думаю, Женя и Алина сами согласны с этим решением, что подтвердила сама Женя, поэтому всё логично. Увязывать эту ситуацию с вопросом завершения карьеры не хочу, так как не знаю о планах девочек. Если они хотят кататься на соревнованиях, то должны доказывать своё место, но вернуться будет очень тяжело. Например, у меня это не получилось», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».
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