«11 лет счастья». Траньков и Волосожар вспомнили, как встали в пару

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков вспомнили, как 11 лет назад встали в пару.
«11 лет назад мы с Максом встали в пару. На льду. И вся жизнь закрутилась, как волчок. Я не представляю, что могло бы быть иначе. И не хочу представлять! Мне даже неинтересно. Я просто счастлива, что случилось именно так.
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Мы столько всего вместе прошли, столько испытаний, побед, падений, взлётов, смеха и слёз! И за каждую минуту вместе я благодарна. Спасибо тебе, мой самый любимый, любящий и надёжный партнёр!» — написала Татьяна на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Волосожар в «Инстаграме».
«Сказ о том, как Максим-Дурак поймал свою Жар-Птицу. 11 лет рука об руку не оглядываясь. 11 лет моей главной в жизни победе. 11 лет счастья. В творчестве должно быть вдохновение? Я с ним катался, а теперь живу. Люблю», — написал Максим в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Транькова в «Инстаграме».
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