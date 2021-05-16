«Жму газ до конца». Елизавета Туктамышева — о попадании в основной состав сборной России
Вернувшаяся из отпуска российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что рада была узнать о включении в основной состав сборной России на олимпийский сезон.
«Безумно рада сообщить Вам, что я являюсь частью Команды сборной России! Основной состав! Жму газ до конца», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
24-летняя Туктамышева, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2021 года в женском одиночном катании, стала единственной фигуристкой, которая не тренируется в группе Этери Тутберидзе, в основном составе сборной. Также в команду вошли Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых.
Чемпионы Европы — на выход! Что не так с составом сборной России по фигурному катанию?
Алёна Косторная и Дмитрий Алиев завоёвывали медали для страны, но в основу сборной их не взяли. Это ошибка, или они не так уж и хороши?
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