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«Жму газ до конца». Елизавета Туктамышева — о попадании в основной состав сборной России

«Жму газ до конца». Елизавета Туктамышева — о попадании в основной состав сборной России
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Вернувшаяся из отпуска российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что рада была узнать о включении в основной состав сборной России на олимпийский сезон.

«Безумно рада сообщить Вам, что я являюсь частью Команды сборной России! Основной состав! Жму газ до конца», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

24-летняя Туктамышева, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2021 года в женском одиночном катании, стала единственной фигуристкой, которая не тренируется в группе Этери Тутберидзе, в основном составе сборной. Также в команду вошли Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых.

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