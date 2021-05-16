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«Как барышня из 19-го века!» Подписчики оценили фото Евгении Медведевой в кружевном платье

«Как барышня из 19-го века!» Подписчики оценили фото Евгении Медведевой в кружевном платье
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка позирует на палубе теплохода в длинном белом кружевном платье.

«Хороший день», — подписала снимок Медведева.

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Фотографиями восхитились как подруги Медведевой, так и обыкновенные подписчики.

ekaterinabobrova: Потрясающая!

nastyaskoptsova: Перестаньте так хорошо выглядеть, а иначе я вас оштрафую.

xelga_77: Бесконечно нежно и красиво, тонкое кружево души, отражается в платье Жени.

me.londoner: Жень, красавица! Наряд отпад, тебе очень идёт! Такая романтичная.

svetlanaistiufeeva: Женя! Просто невероятная красавица! Как барышня из 19-го века!

stanislavchukirina: Нежна, легка и прекрасна!

_olga_kosmos: Восхитительный образ девушки Диор.

anikina_irina_501: Тургеневская девушка — нежная, изящная, добрая.

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