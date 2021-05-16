«Как барышня из 19-го века!» Подписчики оценили фото Евгении Медведевой в кружевном платье

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка позирует на палубе теплохода в длинном белом кружевном платье.
«Хороший день», — подписала снимок Медведева.
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Фотографиями восхитились как подруги Медведевой, так и обыкновенные подписчики.
ekaterinabobrova: Потрясающая!
nastyaskoptsova: Перестаньте так хорошо выглядеть, а иначе я вас оштрафую.
xelga_77: Бесконечно нежно и красиво, тонкое кружево души, отражается в платье Жени.
me.londoner: Жень, красавица! Наряд отпад, тебе очень идёт! Такая романтичная.
svetlanaistiufeeva: Женя! Просто невероятная красавица! Как барышня из 19-го века!
stanislavchukirina: Нежна, легка и прекрасна!
_olga_kosmos: Восхитительный образ девушки Диор.
anikina_irina_501: Тургеневская девушка — нежная, изящная, добрая.
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