«Села и ножки свесила». Алёна Косторная рассказала историю поддержек на пляже

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как появилась идея делать поддержки на пляже. 17-летняя Косторная вместе с другим подопечным Этери Тутберидзе 15-летним Даниилом Самсоновым отдыхает на Кубе.

«Села и ножки свесила или как появилась идея делать поддержки. Даниил Самсонов, спасибо, что не уронил», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

«Как же я рада, что оказалась в нужном месте с правильной компанией», — подписала Косторная другое фото.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Косторная — чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при 2019 года. Самсонов — бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр – 2020.