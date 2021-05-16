«Села и ножки свесила». Алёна Косторная рассказала историю поддержек на пляже
Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как появилась идея делать поддержки на пляже. 17-летняя Косторная вместе с другим подопечным Этери Тутберидзе 15-летним Даниилом Самсоновым отдыхает на Кубе.
«Села и ножки свесила или как появилась идея делать поддержки. Даниил Самсонов, спасибо, что не уронил», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
«Как же я рада, что оказалась в нужном месте с правильной компанией», — подписала Косторная другое фото.
Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
Косторная — чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при 2019 года. Самсонов — бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр – 2020.
Косторная и 15-летний Самсонов выполнили поддержку на пляже. Фото
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
23:15
-
21:57
-
20:53
-
17:55
-
16:27
-
16:09
-
12:14
-
11:38
-
11:07
-
10:38
-
10:16
-
00:29
- 15 мая 2021
-
23:39
-
22:41
-
18:48
-
16:00
-
15:41
-
15:13
-
12:55
-
12:19
-
12:13
-
12:03
-
11:11
-
09:26
- 14 мая 2021
-
22:35
-
20:51
-
20:15
-
19:20
-
17:31
-
15:53
-
15:29
-
13:46
-
13:28
-
13:21
-
12:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам