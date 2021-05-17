«Нельзя быть красивой такой». Подписчики оценили фото фигуристки Усачёвой из Дубая
14-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, опубликовала фотографии с отдыха в Дубае (ОАЭ).
Фотографии доступны в «инстаграме» Дарьи Усачёвой
Подписчики так оценили фотографии спортсменки:
«Какая ты красивая, Дашка».
«Хорошо отдохнуть и набраться сил перед сборами к олимпийскому сезону».
«Дашуля! Отдыхай на славу».
«Нельзя быть красивой такой».
Усачёва — бронзовый призёр финала Кубка России-2020/2021. В декабре 2020 года она дебютировала на взрослом чемпионате России. После короткой программы шла третьей, но в итоге, несмотря на чистый прокат произвольной программы, стала четвёртой. В сезоне-2019/2020 Дарья завоевала серебро на юниорском чемпионате мира и стала третьей в финале юнирского Гран-при.
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