«Нельзя быть красивой такой». Подписчики оценили фото фигуристки Усачёвой из Дубая

14-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, опубликовала фотографии с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Фотографии доступны в «инстаграме» Дарьи Усачёвой

Подписчики так оценили фотографии спортсменки:

«Какая ты красивая, Дашка».

«Хорошо отдохнуть и набраться сил перед сборами к олимпийскому сезону».

«Дашуля! Отдыхай на славу».

«Нельзя быть красивой такой».

Усачёва — бронзовый призёр финала Кубка России-2020/2021. В декабре 2020 года она дебютировала на взрослом чемпионате России. После короткой программы шла третьей, но в итоге, несмотря на чистый прокат произвольной программы, стала четвёртой. В сезоне-2019/2020 Дарья завоевала серебро на юниорском чемпионате мира и стала третьей в финале юнирского Гран-при.