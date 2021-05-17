Елизавета Туктамышева показала фото в эффектном платье с глубоким вырезом

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в эффектное платье с вырезом, пристально смотрит в камеру.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
Ранее Елизавета Туктамышева показала, как принимает так называемые пасмурные ванны с эстонской фигуристкой Синдрой Криисой.
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