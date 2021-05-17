Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Елизаветы Туктамышевой о попадании в сборную России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост фигуристки Елизаветы Туктамышевой о попадании в основной состав сборной России на олимпийский сезон. Спортсменка в своём «инстаграме» написала: «Безумно рада сообщить Вам, что я являюсь частью Команды сборной России! Основной состав! Жму газ до конца».
Губерниев в комментарии написал «Вперёд» и добавил три эмодзи сердца.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
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