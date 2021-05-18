Александра Трусова опробовала экстремальный вид спорта на отдыхе

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, российская фигуристка Александра Трусова поделилась новой фотографией и коротеньким видео с отдыха.

Спортсменка решила попробовать покататься на доске по волнам. Пока, правда, Александра ловить волну в море не стала и ограничилась искусственной волной для сёрфинга.

Видео можно посмотреть в "сториз" «инстаграма» Александры Трусовой.

Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.