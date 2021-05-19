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Алина Загитова рассказала, что для неё означает успех

Алина Загитова рассказала, что для неё означает успех
Антон Шебика
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Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что для неё означает успех.

«Последний год был тяжёлым для всего мира. Многие планы и проекты отменились, пришлось приспосабливаться к новой реальности. Сегодня успех для меня – это иметь возможность выступать, видеть счастливые лица моих болельщиков, которые приходят на меня посмотреть, и которые заряжают меня своей энергией. Вы знаете, я тоже отдаю частичку себя в каждом прокате, чтобы каждый зритель получил удовольствие и вдохновился моими программами. Это большая радость для меня», — цитирует Загитову Grazia.

Алина также рассказала, как фигуристки подбирают наряды для выступлений.

«Костюмы девушек-фигуристок много обсуждают, и, честно говоря, это здорово. Значит, людям интересно фигурное катание. Болельщики стараются разобраться в технических элементах, компонентах, баллах, правилах, а также «разобрать» костюмы спортсменок в новом сезоне. Всё как в модной индустрии! Ведь и в обычной жизни для девушек наряды – это всегда интересная тема. Мы любим пообсуждать, что сейчас модно, какие тренды актуальны, кто что носит.

Что касается моих «фигурных» костюмов, то это очень важная часть образа программы, а над программой работает целая команда. Ведь фигурное катание – это спорт и красота. Костюм, как и музыка с хореографией, передает смысл и идею проката. Всё должно гармонировать. Поэтому процессу создания и изготовления платья уделяется большое внимание при подготовке новой программы", — сказала Загитова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.

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