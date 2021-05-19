Алина Загитова: у меня уже выработался иммунитет к плохим комментариям

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как относится к критике в социальных сетях.
«В некоторых случаях даже положительно. Перед соревнованиями критика мне помогает настроиться, по-спортивному разозлиться, сконцентрироваться. В соцсетях критика бывает разная, и у меня уже выработался иммунитет к плохим комментариям, которые, как правило, пишут анонимные пользователи. Но добрых комментариев моих болельщиков в разы больше, и это перехлёстывает всё», — приводит слова Загитовой Grazia.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.
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