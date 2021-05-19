Александр Жулин: Тутберидзе надо брать иностранных спортсменов, чтобы конкуренция была

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин ответил на вопрос о том, не смущает ли его тот факт, что расписание на Олимпиаде делается удобным для телетрансляций, а не для спортсменов.



«Я это понять могу. В Америке никто не будет просыпаться в 5 утра, чтобы посмотреть соревнования. Плюс надо задумываться и о спонсорах, чтобы деньги были в нашем виде спорта, а то так с Этери Георгиевной Тутберидзе всё фигурное катание переместится в Россию и весь мир «загнётся».



В этом, конечно, есть доля шутки. Но это может стать и реальной проблемой. Думаю, Этери Георгиевне надо брать иностранных спортсменов, чтобы была какая-то конкуренция. Я, например, был бы не против, если б у неё тренировались и японки, и американки, чтобы была конкуренция. А сейчас семь русских девочек послать на соревнования, и они все семь первых мест займут. Поэтому в Америке люди и бросают спорт, потому что не понимают, как с русскими бороться.



Сёма Уно приезжал, но не выдержал? Потому что Сергей Дудаков мне потом рассказал, что Сёма провёл 15-минутную разминку на полу. На полу! Расстроился и дал понять: тренируйтесь так сами. Уехал к комфортному Ламбьелю, и сами видите», – цитирует Жулина официальный сайт ФФККР.