Александр Жулин: Тутберидзе надо брать иностранных спортсменов, чтобы конкуренция была

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин ответил на вопрос о том, не смущает ли его тот факт, что расписание на Олимпиаде делается удобным для телетрансляций, а не для спортсменов.
«Я это понять могу. В Америке никто не будет просыпаться в 5 утра, чтобы посмотреть соревнования. Плюс надо задумываться и о спонсорах, чтобы деньги были в нашем виде спорта, а то так с Этери Георгиевной Тутберидзе всё фигурное катание переместится в Россию и весь мир «загнётся».
В этом, конечно, есть доля шутки. Но это может стать и реальной проблемой. Думаю, Этери Георгиевне надо брать иностранных спортсменов, чтобы была какая-то конкуренция. Я, например, был бы не против, если б у неё тренировались и японки, и американки, чтобы была конкуренция. А сейчас семь русских девочек послать на соревнования, и они все семь первых мест займут. Поэтому в Америке люди и бросают спорт, потому что не понимают, как с русскими бороться.
Сёма Уно приезжал, но не выдержал? Потому что Сергей Дудаков мне потом рассказал, что Сёма провёл 15-минутную разминку на полу. На полу! Расстроился и дал понять: тренируйтесь так сами. Уехал к комфортному Ламбьелю, и сами видите», – цитирует Жулина официальный сайт ФФККР.
- 19 мая 2021
-
15:21
-
15:06
-
14:25
-
11:43
-
11:12
-
10:17
-
10:05
-
09:52
-
09:50
-
09:06
-
09:05
-
08:34
-
08:16
-
08:13
-
08:07
-
07:59
-
01:06
-
00:15
-
00:14
- 18 мая 2021
-
23:38
-
22:55
-
22:30
-
22:12
-
19:57
-
18:41
-
17:50
-
17:16
-
15:32
-
15:15
-
14:58
-
13:51
-
13:26
-
12:35
-
12:20
-
11:58