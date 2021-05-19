Жулин — о Синициной и Кацалапове: мне говорили: «Никита, конечно, Никита, а Вика красивая»

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин рассказал, как изменилась его подопечная Виктория Синицина, которая выступает в паре с Никитой Кацалаповым.
«Вика повзрослела, поумнела, видимо анализирует, и мы об этом всё время говорили и говорим. В первый сезон бросалась в глаза их некоторая разница с Никитой, но затем всё снивелировалось. Началось с программы танго, когда Вика стала другой, они совпали. До этого мне многие говорили: «Никита, конечно, Никита, а Вика красивая». А сейчас она стала настоящей skater. Я знаю, почему так было, тут свои секреты. У ребят была техника разная, и это на самом деле являлось большой проблемой», — цитирует Жулина официальный сайт ФФККР.
В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.
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