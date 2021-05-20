«Когда на душе тепло». Виктория Синицина показала фото в белой блузке и джинсах

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в белой блузке и джинсах.

«Когда на душе тепло», — подписала снимок фигуристка.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Синициной

Подписчики так оценили фотографию Виктории:

«Нереальная красота».

«Глядя на вас, всегда тепло».

«Красивая».



В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.