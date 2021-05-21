Кондратюк: если бы все были, как Ханю, то болельщикам стало бы скучно

Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, над какими элементами будет работать в олимпийском сезоне. Кондратюк, который ярко заявил о себе на Кубке Первого канала, вошёл в основной состав сборной России.

«Над всеми четверными. Будем добавлять риттбергер в программы. Летом будем следующим пробовать лутц. Флип скорее нет, потому что, если выучу лутц, то особой необходимости во флипе не будет.

Буду ли как-то совершенствовать остальные элементы? Да, мы уже придумали несколько необычных заходов на вращения. Ещё будем шлифовать сложные позиции: например, буду стремиться выпрямить ногу во «флажке», чтобы она смотрелась эстетично. Возможно, покажу в программах прыжок в шпагат.

Есть ли у меня кумиры? Те, кто заставляет задуматься? Обычно меня заставляет задуматься Светлана Владимировна Соколовская. Но вообще меня не перестает впечатлять Юдзуру Ханю. Он гений фигурного катания. Я когда смотрю его прокаты, то всегда думаю: вот завтра выйду на лёд и буду такой же, как он. Буду работать ещё больше, чтобы приблизиться к его катанию. Это реально самый крутой фигурист, который вызывает мое восхищение.

Но если бы все были, как Ханю, то болельщикам, наверное, стало бы скучно. Кто бы стал тогда смотреть фигурное катание? Я бы хотел оставлять о себе впечатление как об энергичном, экспрессивном спортсмене или даже как об артисте», — приводит слова Кондратюка журнал «Московский фигурист».