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Появились подробности инцидента стрельбы тренера по фигурному катанию в голову женщины

Появились подробности инцидента стрельбы тренера по фигурному катанию в голову женщины
Виталий Весёлый
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Появились подробности инцидента, случившегося сегодня, 22 мая, в Москве, в ходе которого тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, стрелком казался 42-летний Денис Егоров. По имеющимся кадрам видно, что разговор Егорова и двух женщин, приехавших к нему с целью договориться о занятиях, состоялся возле подъезда. Внезапно мужчина показал девушкам пистолет, после чего стал направлять его в сторону своих собеседниц.

Одной из них он приставил оружие ко лбу и выстрелил. По сведениям источника, заряд не пробил кость, однако серьёзно повредил лицо девушки. По словам врачей, жизни пострадавшей, которая, как сообщалось ранее, тоже работает тренером по фигурному катанию, ничто не угрожает.

Егоров задержан и даёт показания.

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