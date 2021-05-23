Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала об опыте работы со спортивным психологом.

«У нас в спорте это обходится стороной, но я искренне верю и знаю, что профессиональному спортсмену нужно работать с психологом.



И это не только о том, что фигурист всё делает на тренировках, а на стартах проваливается. Это не только о том, как начать выигрывать после провала. Это намного глубже. Даже проблемы с семьёй, в личной жизни и с самооценкой могут повлиять на твой результат.



Часто бывает, что о таких вещах сложно говорить с тренером, с родными или с друзьями. Они не могу понять, что на самом деле творится у спортсмена внутри. А рассказав всё профессионалу, вы не услышите «Да не обращай ни на кого внимание! Ты самый лучший!» и т.д.



Он проработает досконально все моменты, разложит по полочкам нюансы и укажет, как с этим справиться! У меня был опыт работы со спортивным психологом. Однозначно могу поделить эти периоды своей карьеры на «до» и «после». И очень рада, что мне удалось найти «своего» профессионала в этой сфере.



Причём, хочется добавить, что психолог спортивный, семейный и просто личный (который разбирается с вашими тараканами в голове) — это всё разные вещи! И с разными проблемами нужно идти к разным людям», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».