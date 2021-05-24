Елизавета Туктамышева — о фотосессии для Maxim: не вижу в этом ничего плохого

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как согласилась принять участие в фотосессии для журнала Maxim.
«Я знала, что снимусь в такой фотосессии когда-нибудь в своей жизни, потому что не вижу в этом ничего плохого. Но когда мне поступило предложение, это была середина сезона, я подумала, наверное, пару дней. Мы с агентом сказали, что будет определённая грань: больше, чем это, нам нельзя. Просто поставили свои условия, и я с удовольствием снялась. Это было интересно.
Советовалась ли с Алексеем Мишиным? Я просто спросила: вот журнал Maxim предложил меня на обложку – соглашаться или нет? Я бы хотела. И он сказал – да, если хочешь. Но это был короткий разговор, мне просто нужно было слышать согласие. Ему понравились фотографии.
Что сказала мама? Красиво, смело. Я взрослая девушка, и она уважает мое мнение, ей тоже понравилось. Она идет в ногу со временем, современная, мне это в ней очень нравится, – сказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
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