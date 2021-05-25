Екатерина Боброва: мы всегда куда-то спешим, а я хочу жить здесь и сейчас

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о современном ритме жизни многих людей, не оставляющим им времени на радость различным моментам.
«Умеете ли вы «фотографировать» в память счастливые моменты? Находиться и радоваться здесь и сейчас? Когда играете с ребёнком? Когда гуляете с собакой и дышите свежим воздухом? Когда с любимым смотрите интересный фильм?
Мы всегда куда-то спешим. В голове тысяча мыслей и проблем, которые не дают покоя. Практически всегда телефон в руке: важные звонки, сообщения, соцсети… Я уже забыла то время, когда мы просто выбегали с друзьями во двор и с полной отдачей и концентрацией играли в колдунчики, резиночку, прятки. Сейчас, даже когда играю с сыном и радуюсь его улыбке и смеху, в любую секунду могут написать или позвонить, и я отвечу.
А как же наслаждаться моментом? Как же отбросить все неважные дела и сконцентрироваться на поистине самом важном? Как же рада, что ко мне пришло это осознание! Продолжать пополнять свой «фотоальбом» счастливыми воспоминаниями! Ведь я хочу жить здесь и сейчас!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Бобровой в «Инстаграме».
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