Екатерина Боброва: с сыном ощущаю себя ребёнком
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о счастье, сообщив, что для неё удовольствие — проводить больше времени с сыном.
«Счастье — это и есть момент, к которому каждый человек стремится. Поэтому, несмотря на свой плотный график, я стараюсь как можно больше времени проводить с Сашей (сын Бобровой. — Прим. «Чемпионата»). И делаю это с удовольствием!
Рядом с сыном ощущаю себя ребёнком. Хотя мне кажется, я вообще никогда не выходила из этого состояния. С сыном любим смотреть мультики. И даже не знаю, кому больше нравится: мне или Саше», — написала Боброва на своей официальной странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на официальной странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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