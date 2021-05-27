Канадская фигуристка оценила поддержку Валиевой и Куницы на пляже, опубликовав эмодзи

Канадская фигуристка Кирстен Мур-Тауэрс оценила поддержку, которую выполнили на пляже россияне Камила Валиева и Георгий Куница. 28-летняя спортсменка опубликовала два эмодзи, первый из которых означает потрясение, а второй — аплодисменты.

Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов и финал Кубка России, а также стала серебряным призёром чемпионата страны.

Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро — серебряные призёры чемпионата четырёх континентов (2019), серебряные призёры этапа Гран-при Skate Canada (2019), чемпионы Канады (2019, 2020). До апреля 2014 года она выступала в паре с Диланом Московичем. Они — серебряные призёры Олимпийских игр в командных соревнованиях (2014), серебряные призёры чемпионата четырёх континентов (2013), чемпионы Канады (2011).