Канадская фигуристка оценила поддержку Валиевой и Куницы на пляже, опубликовав эмодзи

Канадская фигуристка Кирстен Мур-Тауэрс оценила поддержку, которую выполнили на пляже россияне Камила Валиева и Георгий Куница. 28-летняя спортсменка опубликовала два эмодзи, первый из которых означает потрясение, а второй — аплодисменты.
Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой
Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов и финал Кубка России, а также стала серебряным призёром чемпионата страны.
Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро — серебряные призёры чемпионата четырёх континентов (2019), серебряные призёры этапа Гран-при Skate Canada (2019), чемпионы Канады (2019, 2020). До апреля 2014 года она выступала в паре с Диланом Московичем. Они — серебряные призёры Олимпийских игр в командных соревнованиях (2014), серебряные призёры чемпионата четырёх континентов (2013), чемпионы Канады (2011).
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