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Бестемьянова: Загитова зарабатывает огромные деньги, ради чего ей возвращаться?

Бестемьянова: Загитова зарабатывает огромные деньги, ради чего ей возвращаться?
Лидия Шейко
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова. Ранее Горшков исключил, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Формулировка Горшкова говорит, что Загитова не будет заниматься любительским спортом, что она не будет ходить на тренировки и выступать на соревнованиях. Это её решение, и федерация приводит его. Формулировка полностью корректна.

Не верю в её возвращение в спорт. Никакого смысла в этом нет. Она занимается своей профессиональной карьерой и зарабатывает огромные деньги. Ради чего ей возвращаться в спорт? Чтобы выиграть ещё одну медаль? В этом просто нет смысла», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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