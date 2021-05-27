Бестемьянова: Загитова зарабатывает огромные деньги, ради чего ей возвращаться?

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова. Ранее Горшков исключил, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Формулировка Горшкова говорит, что Загитова не будет заниматься любительским спортом, что она не будет ходить на тренировки и выступать на соревнованиях. Это её решение, и федерация приводит его. Формулировка полностью корректна.



Не верю в её возвращение в спорт. Никакого смысла в этом нет. Она занимается своей профессиональной карьерой и зарабатывает огромные деньги. Ради чего ей возвращаться в спорт? Чтобы выиграть ещё одну медаль? В этом просто нет смысла», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.