Елизавета Туктамышева и Регина Тодоренко поздравили Татьяну Волосожар с рождением сына

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила двукратную олимпийскую чемпионку Татьяну Волосожар, которая вчера, 27 мая, во второй раз стала мамой. Спортсменка родила сына. Супругом Татьяны является Максим Траньков.

В комментарии к посту Волосожар в «Инстаграме» Туктамышева написала: «Танечка, поздравляю».

Фигуристка Виктория Синицина также отреагировала на радостное событие в жизни Волосожар и Транькова: «Танюша! Поздравляю вас!»

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко написала: «Красотка! Поздравляем».

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).