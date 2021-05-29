Боброва: когда супруг вернулся из армии, осознала, что лысый муж — то ещё удовольствие

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о поступках, которые ради неё совершает муж.
«У меня идеальный муж. Я его очень люблю со всеми его недостатками. Представьте, у него тоже бывает плохое настроение! Это даже как-то опускает с небес на землю, и вспоминаешь, что он живой человек, а не вымышленный персонаж из сказки. И я стараюсь быть для него идеальной женой. У меня, конечно, это не так хорошо получается, но я стараюсь. Правда есть два момента, которых я ласково, но настойчиво прошу Андрея избегать.
1. Когда муж пошёл служить, для него не было никаких исключений, и ему отрезали всё лишнее сразу. Я про волосы! И в какой-то момент я поняла, что по ночам бегаю вокруг любимого с линейкой и замеряю, ну когда же волосы отрастут? В тот самый момент я осознала: лысый муж для меня, то ещё удовольствие.
2. «У тебя есть борода? Я скажу тебе: «Да» — со мной точно не прокатит. Андрей бреется раз в два-три дня, зная мою нелюбовь к щетине. Был период, когда Андрею нужно было для летних спектаклей отрастить бороду и кататься так 3 месяца! Я прям терпела. Зато мы устроили целый праздник, когда он её сбрил.
Конечно, я и лысого, и небритого его безумно люблю. Но если можно сделать жене приятное, то почему бы и нет», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
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