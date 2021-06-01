«Я проснулся счастливым». Фигурист Дмитрий Алиев опубликовал пост в свой день рождения

Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев опубликовал пост в свой день рождения. Сегодня, 1 июня, спортсмену исполняется 22 года.

«22? Сегодня я проснулся счастливым! Меня разбудила мама песней, и это был будто будильник, который кричит на всю квартиру, как меня любит. Приятно, однако!

Я на самом деле не люблю в свой праздник выкладывать какие-то посты. Но сегодня мне бы хотелось поблагодарить мою семью и близких мне друзей, что всегда остаются рядом в любой ситуации. Я рад, что соединён с ними чем-то общим! Есть с кем разделить жизненные ситуации и не остаться одному. Я по-настоящему только сейчас начинаю понимать важность и ценность людей, которые нам даются по жизни. Обретайте, созидайте, цените! Всех обнимаю! И спасибо, что вы у меня есть», — написал Алиев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Алиева

Алиев — чемпион Европы 2020 года, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года, чемпион России 2020 года.