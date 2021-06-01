Плющенко включили в список тренеров сборной России, несмотря на уход Трусовой и Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вошёл в тренерский состав сборной России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Главным тренером сборной России по фигурному катанию назван президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, старшими тренерами — Валерий Артюхов, Людмила Волкова, Галина Голубкова, Виктор Кудрявцев и Татьяна Тарасова.

Напомним, в межсезонье-2021 Александра Трусова и Алёна Косторная, которые провели один сезон под руководством Плющенко, вернулись в группу тренера Этери Тутберидзе. В настоящее время в академии Плющенко нет фигуристов, являющихся членами национальной команды.