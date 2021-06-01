Алексей Ягудин рассказал, как однажды оказался в американской тюрьме

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как однажды оказался в тюрьме во время пребывания в США.

«Дошло ли дело до тюрьмы, когда я сел пьяным за руль в США? Да, там стандарт — по-другому не получается. Я нарушил закон, здесь даже без вопросов.

Я обгонял какую-то бабушку на машине, мы жили в штате Коннектикут — это более-менее престарелый район, в городе Симсбери. Я обогнал, не превышая скорость, но там вроде бы был праздник, День независимости. И подъехал коп. Я ему сразу показал права и говорю: «Я пьяный». Он говорит: «Окей, но правила есть правила, ты должен пройти испытание. И когда я увижу, что ты выпивший, я тебя заберу». Короче, я сдал все, кроме одного. Он говорит: «Считай до 15, стоя на одной ноге». И я на 13-14 уже подставил вторую ногу. Я им туры прыгал, всё сделал, но на одной ноге не смог. Он арестовал меня, надел наручники, посадил на заднее сидение и ушёл, наверно, досматривать машину.



Я помню, что в фильмах же как-то выбираются. Я попытался и свалился. Он с фонариком ходил, а меня нет. Но потом увидел меня и достал. Спрашивает: «Что случилось?» Я: «Пытался выбраться». Он говорит: «Сиди, придурок». Привозит меня за решётку. Я спрашиваю: «Где остальные?» Он мне: «Сиди здесь».

Помню по фильмам, что у меня есть право на звонок. Говорю: «Телефон». Дали сначала стационарный, потом всё-таки предоставили мой мобильный, и я позвонил знакомому. То есть я где-то час просидел. Оставили залог. Уже не помню, где-то 100-150 долларов» — сказал Ягудин в шоу «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе Premier.