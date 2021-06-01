Сергей Розанов назвал фигуриста, который способен выполнять пятерные прыжки

Тренер академии фигурного катания Евгения Плющенко Сергей Розанов рассказал, что необходимо фигуристам для выполнения пятерных прыжков, а также назвал спортсмена, который мог бы их выполнить.



«Пятерные прыжки реальны? Думаю, реальны. Просто у спортсмена должен быть немного отключён инстинкт самосохранения. На недавнем чемпионате мира молодой фигурист из Японии Юма Кагияма сделал второй четверной тулуп в произвольной программе за время, которое у людей уходит на тройной. Очень быстрая крутка и хорошая высота прыжка. Для него пятерной вполне реален.

Куда движется фигурное катание? Стало много четверных. У Нейтана Чена — по 5-6 в произвольной программе. Девочки прыгают много квадов. Даже на новис-уровне в 10-12 лет. Но идти в пятерные тоже очень травмоопасно. В принципе, как и в четверные.

Слышал, что хотят сделать артистическую и техническую программы. Многие хотят, чтобы в короткой разрешили четверной и тройной аксель. С другой стороны, как я слышал от коллег с Запада, в США многие тренеры из фигурного катания переквалифицировались в хоккей. В Европе похожая ситуация. Не все могут прыгать четверные. Поэтому идея с разделением программ мне нравится, фигурное катание не будет падать в отдельных странах», — приводит слова Розанова Sport24.