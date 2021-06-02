«Я его не знаю». Алексей Ягудин рассказал об отношении к Евгению Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об отношении к Евгению Плющенко.

«Есть люди, которые действительно ненавидят друг друга. Мы не из таких. Есть люди, которые обожают друг друга. Мы явно не из таких. У меня нейтральное абсолютно отношение к нему. Я его не знаю.

Мишин в книге пишет, что у меня было чувство ревности к Плющенко? У меня больше не ревность, а непонимание. Я же вызвал его на один из разговоров, но так и не получил ответы на свои вопросы", — сказал Ягудин в шоу «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе Premier.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при, многократный призёр чемпионатов России.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Гран-при, десятикратный чемпион России.