Оксана Баюл — подписчице: тренироваться сильней? Шанса нет ни у Загитовой, ни у Медведевой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала переписку с подписчицей по поводу допинга и конкуренции в спорте.
Подписчица в комментарии к посту Баюл в «Инстаграме» написала: «Допинг принимают почти все в той или иной степени. Не все попадаются. Притом, Америке можно, а другим нельзя. Я молчу про диагнозы, типа „синдром недостатка внимания“ или что-то такое. Что в нормальных странах лечится простым подзатыльником, там на это детей пичкают гормонами! Посмотрите на спортивных гимнасток американок. Они почти все выглядят, как мужики-тяжеловесы. Я уже молчу про теннис и Серену Уильямс. Ей не в теннис, ей быков валить на родео. Но это ж американцы, исключительная нация, им можно. Или норвежцы, все астматики. Кого отстранили? Единицы. Я никого не оправдываю, но спорт вместо аполитичности превратился в орган давления на тех, кто чем-то не нравится. Если не можешь конкурировать, тренируйся сильнее, но не бей в затылок и в спину!»
Баюл ответила: «Да, тренироваться сильней… Только шанса нет ни у Загитовой, ни у Медведевой».
Подписчица возразила: «Ну что же, желающих подвинуть их немало. Конкуренция сейчас высокая в российской фигурке. У китайцев вообще естественный отбор. 100 человек на место в сборной. Не можешь? Плакать тренер не будет. Он возьмёт следующего, кто может».
Баюл согласилась: «Так я об этом же — использовал и выкинул. А Ирина Слуцкая каталась на скольких Олимпиадах?»
После ответа подписчицы «На трёх» Слуцкая резюмировала: «Всегда приятно пообщаться с людьми, которые не разбираются в фигурном катании».
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