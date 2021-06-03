Екатерина Боброва: старый друг лучше новых двух? Всё это чушь!
Поделиться
Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о важности наличия настоящих друзей.
«Старый друг лучше новых двух? Всё это чушь! В жизни счастье, когда у тебя есть настоящие друзья! И неважно, старые они или новые! Как же я рада, что судьба меня сталкивает с новыми интересными людьми, которые становятся добрыми друзьями!
Поэтому цените старую дружбу, и пусть жизнь преподносит вам подарки в виде новых друзей! Есть ли у вас настоящие друзья? Они с вами с детства или судьба свела вас случайной и не так давно?» — написала Боброва на своей официальной странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 3 июня 2021
-
22:25
-
21:56
-
20:37
-
18:37
-
17:26
-
11:29
-
10:06
-
09:06
-
08:35
-
00:46
- 2 июня 2021
-
23:56
-
18:22
-
16:28
-
15:52
-
12:39
-
12:17
-
11:01
-
10:20
-
09:46
-
09:07
-
08:30
-
08:19
- 1 июня 2021
-
22:50
-
22:11
-
21:45
-
20:49
-
20:38
-
16:30
-
15:41
-
13:35
-
12:58
-
12:29
-
12:20
-
08:32
-
01:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам