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Екатерина Боброва: старый друг лучше новых двух? Всё это чушь!

Екатерина Боброва: старый друг лучше новых двух? Всё это чушь!
Виталий Весёлый
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Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о важности наличия настоящих друзей.

«Старый друг лучше новых двух? Всё это чушь! В жизни счастье, когда у тебя есть настоящие друзья! И неважно, старые они или новые! Как же я рада, что судьба меня сталкивает с новыми интересными людьми, которые становятся добрыми друзьями!

Поэтому цените старую дружбу, и пусть жизнь преподносит вам подарки в виде новых друзей! Есть ли у вас настоящие друзья? Они с вами с детства или судьба свела вас случайной и не так давно?» — написала Боброва на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

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