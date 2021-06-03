Екатерина Боброва: старый друг лучше новых двух? Всё это чушь!

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о важности наличия настоящих друзей.



«Старый друг лучше новых двух? Всё это чушь! В жизни счастье, когда у тебя есть настоящие друзья! И неважно, старые они или новые! Как же я рада, что судьба меня сталкивает с новыми интересными людьми, которые становятся добрыми друзьями!



Поэтому цените старую дружбу, и пусть жизнь преподносит вам подарки в виде новых друзей! Есть ли у вас настоящие друзья? Они с вами с детства или судьба свела вас случайной и не так давно?» — написала Боброва на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».