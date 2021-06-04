Медведева и Костов снялись в фотосессии по мотивам мультфильма «Ходячий замок»

Певец Кристиан Костов и фигуристка Евгения Медведева приняли участие в фотосессии по мотивам анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок».
«Я давно мечтал воссоздать «Ходячий замок», и, наконец, звёзды сошлись, и нам удалось это сделать вместе с Евгенией Медведевой. Я очень доволен результатом и считаю, что сходство неоспоримо!
Это была тяжёлая фотосессия! Нам было невероятно холодно в нашей лёгкой одежде, а ветер был настолько сильным, что мы чуть не упали с холма», — написал Костов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Кристиана Костова в «Инстаграме».
Костов в 2017 году занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве, где представлял Болгарию с песней «Beautiful Mess». Позже под эту композицию Медведева исполняла показательный номер.
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