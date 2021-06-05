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Липницкой на льду академии Плющенко вручили торт по случаю её дня рождения. Видео

Липницкой на льду академии Плющенко вручили торт по случаю её дня рождения. Видео
Виталий Весёлый
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На странице академии фигурного катания Евгения Плющенко в «Инстаграме» разместили поздравительное видео по случаю дня рождения олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой. Сегодня, 5 июня, ей исполнилось 23 года. В «Ангелах Плющенко» Юлия работает тренером.

«Поздравляем тренера Юлию Липницкую с днём рождения. Талантливых и благодарных учеников, профессиональных успехов, здоровья, удачи в достижении поставленных целей, семейного счастья и благополучия», — говорится в поздравительном сообщении.

Липницкой вручили торт на льду академии Плющенко.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году.

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