«На всё плюнула и уехала обратно в Америку». Баюл рассказала, почему не осталась в Украине

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл объяснила, почему не осталась в Украине, а вернулась в США. Бывшая спортсменка опубликовала скриншот архивной статьи об открытии в Днепропетровске ледовой арены, которое посетил тогдашний президент Украины Леонид Янукович и губернатор области Александр Вилкул. На открытии арены выступали российские фигуристы Илья Авербух, Роман Костомаров, Татьяна Навка и Алексей Ягудин, а Баюл приглашена не была.
«Я после этого развернулась, на всё плюнула и уехала обратно в Америку, и считаю что сделала правильно. Поэтому, когда Вилкул вспоминает моё имя, меня тошнит. Удачи! „Метеор“ закрыли где-то в 2012-2013 году, денег не нашлось на реконструкцию объекта», — написала Баюл.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл
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