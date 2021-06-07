Американский журналист — об интервью Розанова: он поцеловал в зад Этери, Плющенко, Мишина

Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз поделился впечатлениями от интервью тренера Сергея Розанова Sport24. В мае 2020 года специалист покинул команду Этери Тутберидзе и стал работать в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Он знал, что делает. Помните, как Татьяна Тарасова говорила, что Алёна Косторная должна извиниться перед всей страной? Он поцеловал в зад каждого. Я даже записал. Он поцеловал в зад Этери. Говорил, как много опыта он у неё получил, и какая она потрясающая. Он просто хотел чего-то другого. Он любит Веру Арутюнян, жену Рафаэля. Он поцеловал в зад Плющенко. Поцеловал в зад Алексея Мишина, говоря, что прочитал все его невероятные книги. Поцеловал в зад Глейхенгауза, Дудакова. В общем, сейчас в России он в чёрном списке и пытается наладить отношения со всеми.



Мы видели, что Этери может прощать. Они строят больше катков, им будет нужно больше тренеров. Я бы хотел увидеть, как Розанов вернётся к ним. О его возвращении ходили слухи, но точного ответа не было. Думаю, он должен вернуться к Тутберидзе, но они обязаны сократить его зарплату», — сказал Лиз в подкасте.