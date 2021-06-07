Оксана Баюл — о высказывании бывшего генсека ФФКУ: зачем говорить неправду?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала отрывок архивного интервью бывшего генерального секретаря федерации фигурного катания Украины Даниила Амирханова и дала свой комментарий по поводу его высказываний. Амирханов утверждал, что Оксана обращалась в федерацию с просьбой добиться права выступать на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
«Даниил Амирханов, теперь я поняла, откуда пресса начала писать, что я хотела вернуться в 2002 году на Олимпиаду. Зачем говорить неправду? Я к вам с таким предложением не обращалась. Это вы меня спутали с кем-то другим. Какой ужас. Почему все про меня пишут всегда с чьих-то слов, а не с моих? А заказной материал надо сочинять», — написала Баюл в своём «инстаграме».
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